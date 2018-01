Vittime delle baby gang, parla la mamma di Arturo: “Basta violenza”

Baby gang, la piaga che sta colpendo in questo periodo sempre più giovani. A Quinta Colonna tanti ospiti per dire basta alla violenza. Nel Napoletano il fenomeno delle baby gang, piccoli violenti tra i 12 e i 17 anni, è in preoccupante ascesa e le vittime si moltiplicano. Questi ragazzi danno vita a una continua escalation di violenze. In puntata da Paolo Del Debbio è ospite anche il papà di due ragazzini arrestati per aggressioni e rapine: “Sono mortificato da ciò che è successo e per noi è vergognoso vedere ciò che sono diventati. Mai avrei potuto credere che i miei figli fossero capaci di fare una cosa simile”. Ospite della trasmissione anche la mamma di Arturo, il ragazzo accoltellato da una baby gang a Natale. Maria Luisa Iavarone assicura che nonostante tutto Arturo ora sta meglio: “Non parla correttamente a causa delle coltellate che gli hanno reciso le corde vocali, ora sta seguendo un percorso di riabilitazione”. La donna però chiede giustizia: “Queste cose non devono mai più accadere. Basta violenza”.