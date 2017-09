Viterbo, il suo cane precipita in un dirupo e prova a salvarlo: morto 41enne

Stava passeggiando con la moglie nel Parco naturalistico di Vulci a Montalto di Castro, nel Viterbese: la coppia era lì in vacanza con i suoi due cani, un Beagle e un Setter irlandese. Poi la tragedia: uno dei due cuccioli è caduto in un dirupo profondo trenta metri, ha provato a salvarlo ma ha perso l'equilibrio ed è precipitato sotto gli occhi della donna. Per Egidio, escursionista 41enne di Bergamo, non c'è stato nulla da fare.