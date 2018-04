Viaggio a Bardonecchia, dove i migranti aspettano di poter arrivare in Francia

Cosa sta succedendo a Bardonecchia, la cittadina piemontese al confine con la Francia da qualche settimana al centro delle cronache dei fenomeni migratori? L’inviato di Matrix Angelo Macchiavello è andato in alta Val di Susa a cercare di raccontare quel luogo così complesso dove, come Ventimiglia qualche anno fa, si incontrano paure, speranza, frustrazione, razzismo e solidarietà. E dove la Gendarmerie francese, che qui riporta i migranti che cercano di entrare in Francia, ha dimostrato, per usare le parole del sindaco di Bardonecchia Francesco Avato: “atti di terrorismo ripetuti, un atteggiamento estremamente rigido e un po’ muscolare”. Tante le voci raccolte da Macchiavello, che ha incontrato anche il marito di Destinity, la donna nigeriana morta a 31 anni nell’ospedale di Torino, dove ha dato alla luce un figlio, così come il sindaco di Cleviere Franco Capra e l’avvocato Lorenzo Trucco, dell’Associazione Studi giuridici sull’immigrazione, che ha spiegato: “I confini rischiano di trasformarsi in una zona franca”.