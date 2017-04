Via Crucis, due aree concentriche di sicurezza al Colosseo

Due aree di sicurezza concentriche al Colosseo per la Via Crucis di venerdì sera con varchi d'accesso e controlli con metal detector. E' una delle misure di sicurezza che verranno messe in campo a Roma per il weekend di Pasqua. L'area sarà chiusa al traffico. Controlli accurati a tutti gli eventi religiosi, aree turistiche e luoghi affollati come centri commerciali e vie dello shopping. Sotto osservazione anche il litorale e i Castelli romani.