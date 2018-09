Venezia, via i tornelli della discordia: non sono mai entrati in funzione

Dopo sei mesi, e non poche polemiche, sono stati smontati a Venezia i tornelli che dovevano regolare il traffico pedonale. Installati la scorsa primavera, avrebbero dovuto avere lo scopo di fermare e deviare i turisti in caso di pienone. Ma l'idea non ha avuto successo: i tornelli non sono mai entrati in funzione. E la risonanza mondiale sui cancelletti probabilmente ha avuto l'effetto negativo di scoraggiare i viaggi in Laguna. Ora si torna alla normalità: ingresso libero per tutti.