Venezia, dagli scavi nella basilica di San Marco spuntano gli scheletri di un uomo e una donna

Le ossa, che apparterrebbero ad un uomo e ad una donna sepolti insieme, sarebbero in buono stato di conservazione. I resti sono ora allo studio degli archeologi i quali hanno riferito che le salme erano una sopra l'altra, divise da uno strato di terreno, che - in base alle prime analisi - potrebbe risalire al Medioevo.



Le prime teorie sull’età delle ossa non hanno tardato ad arrivare. Si ipotizza, infatti, che i due scheletri potrebbero essere stati sepolti ancora prima dell'edificazione della Basilica, risalente all’incirca all’828, così come non è da escludere che si possa trattare di due vittime della grande pestilenza del 1348, che decimò la popolazione veneziana nel Basso Medioevo.



Tuttavia si tratta solo di congetture e bisognerà, quindi, aspettare l’esito delle analisi per poter risolvere il mistero dei due scheletri della basilica di San Marco.