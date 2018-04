Milano, trovato scheletro in un ex deposito ferroviario: è di un uomo sparito nel 1991

Uno scheletro è stato trovato all'interno di un ex deposito ferroviario tra viale Lunigiana e via Sammartini, a Milano. Non è possibile definire il sesso a causa delle condizioni dei resti, ma accanto al corpo è stato trovato il documento di identità di un uomo scomparso nel 1991. A fare il macabro ritrovamento è stata una clochard che cercava un riparo. Il corpo era avvolto in una coperta, le ossa erano disassemblate e c'erano tracce di un rogo.