Vicenza, camminavano dentro casa con i tacchi: tre donne multate per 500 euro

Una signora di Vicenza di 55 anni e le due figlie portavano ai piedi tacchi a spillo, zoccoli o zeppe alte dentro il loro appartamento in viale Margherita, vicino lo stadio Menti. In molto però si sono lamentati del rumore provocato, dal continuo ticchettio alla sera. Ed è così che è arrivata una denuncia per disturbo della quiete ed una multa da 500 euro.