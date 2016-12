Verona, colpisce la moglie e i due figli a martellate poi si toglie la vita

20:01 - Tragedia familiare a Isola della Scala (Verona): un romeno di 37 anni, Ionel Gica Shipor, ha aggredito a martellate la moglie Corina, sua coetanea, e i due figli di 9 e 16 anni. Poi si è ucciso. La donna e il più piccolo dei due ragazzi sono ricoverati in condizioni critiche all'ospedale di Borgo Trento. Meno gravi le condizioni del 16enne. A lanciare l'allarme è stato un vicino di casa.

Il 37enne si sarebbe tolto la vita tagliandosi le vene dei polsi. Il fatto potrebbe essere avvenuto già nella notte tra lunedì e martedì nella casa della famiglia, in località Pellegrina di Isola della Scala.



Il vicino, dopo aver suonato alla porta e non aver ricevuto risposta, è riuscito a entrare e si è trovato davanti il figlio più grande della coppia, ferito e in stato di shock. Poi la scoperta della donna e del figlio più piccolo, colpiti ancora più gravemente tanto che il ragazzino, durante il trasporto in ospedale, ha subito un arresto cardiaco.



L'uomo, dopo aver perso il lavoro da operaio nei mesi scorsi, aveva recentemente trovato una nuova occupazione in una cooperativa della zona.



Gli investigatori non si sbilanciano sul movente della tragedia. Finora non sono stati trovati scritti o altri elementi che possano spiegare il folle gesto del 37enne romeno.