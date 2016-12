Venezia, taxi acqueo travolge e affonda un barchino: 3 feriti

Un taxi acqueo ha tranciato in due un barchino a Venezia, ferendo i tre ragazzi che si trovavano a bordo: due di loro sono gravi. L'incidente si è verificato nella notte tra l'isola di San Servolo e quella della Certosa: pare che il barchino viaggiasse senza luci e non abbia rispettato una precedenza mentre sopraggiungeva il taxi, che l'ha travolto e affondato. I tre ragazzi, tutti di Venezia, sono stati soccorsi e portati in ospedale.