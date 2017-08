Venezia, prova ad allontanare le borseggiatrici: gondoliere picchiato

Ha quasi rischiato la vita, esasperato da quelle tre borseggiatrici in azione tra la stazione e il ponte degli Scalzi a Venezia. Ma la situazione non è cambiata: le tre, insieme ad altre ladruncole continuano a presidiare le loro postazioni a danno dei turisti che invadono la Laguna. Protagonista della vicenda un gondoliere che, intervenuto per allontanare le tre ladre, è stato da loro prima insultato e poi aggredito con una bottiglia. Nel parapiglia si solo lanciati nella mischia ripresa dagli smartphone dei presenti.