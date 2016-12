Venezia, neonato chiuso in un sacchetto e gettato in un cassonetto: il piccolo salvato da una donna

Un neonato, con il cordone ombelicale ancora attaccato, chiuso in un sacchetto e gettato in un cassonetto dell'immondizia. E' accaduto in pieno centro a Santa Maria di Sala, nel Veneziano. Una donna, stando a quanto emerso, ha sentito il pianto disperato del piccolo e ha chiamato i soccorsi. Il neonato, di carnagione bianca, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Dolo. Le sue condizioni sarebbero buone.