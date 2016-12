Bimba abbandonata, cercasi famiglia

Era chiusa in un sacchetto di nylon, abbandonata davanti alla canonica della chiesa di Santa Maria di Sala, avvolta in un fagottino rosa, lavata e pulita. Per ora di Martina si sa solo questo: non ha identità, ma sta bene. E soprattutto, presto, molto presto, avrà una famiglia. Decine le telefonate al centralino del comune veneziano e al parroco che ha raccolto la piccola: sono tutte "mamme" che vorrebbero adottare e amare la bimba. Intanto proseguono le indagini e cresce la speranza: forse colei che l'ha abbandonata potrebbe ravvedersi.