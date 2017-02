Un "Volo dell' Angelo" scenografico e mozzafiato di 5 minuti, come ormai ci ha abituato da anni il Carnevale di Venezia, che ha dato il via ufficiale ai festeggiamenti con un susseguirsi di spettacoli e appuntamenti per ricordare, ha sottolineato l'assessore al Turismo Paola Mar che "Venezia è una città ricca di storia e tradizioni, che va amata e rispettata".



Tutt'intorno, ai lati della piazza, le botteghe dei mestieri, per mostrare il lavoro degli artigiani veneziani impegnati nella tessitura, nella lavorazione del vetro, della pietra e del ferro.



Claudia Marchiori, votata reginetta della kermesse durante la cena di gala a Ca' Vendramin di lunedì sera, studia all'Accademia delle Belle Arti e sogna una famiglia numerosa. Ricevuta come da tradizione dal Doge e dalle 12 Marie del Carnevale 2017 e sostenuta con gli occhi dai parenti, racconta: "Un'emozione fantastica, unica, irripetibile, non te lo immagini fino a quando non sei là sopra e inizi a volare. Nessuna paura." Aggiunge poi: "Vedere Venezia e soprattutto tutta questa gente dall'alto è stato come vivere un sogno ad occhi aperti". Alle foto di rito c'erano anche il procuratore aggiunto Adelchi D'Ippolito, il prefetto Carlo Boffi, la vicesindaco Lucia Colle e altri assessori comunali.



Il prossimo appuntamento sara' con il volo dell'Aquila, il 26 febbraio, che vedrà protagonista Melissa Satta.