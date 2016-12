Tragedia in un canile del Rodigino: uccide la ex e la suocera e si spara

Tragedia in un canile di Rovigo, dove un uomo 40enne, Rino Begu, si è suicidato dopo aver ucciso la ex moglie moldava di 30 anni, Rosica Montana, e la suocera, Maria Ascarov. E' accaduto nella frazione di Fenil del Turco. L'assassino, di origini albanesi, si sarebbe barricato per circa un'ora nel canile. Begu e la ex si erano separati da pochi mesi e la donna non gli permetteva di vedere i due figli.