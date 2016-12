Cagliari, uccide cognato agente e si sparaE' gravissimo in ospedale

Maurilio Vargiu, 51 anni, ispettore della Polizia di Stato in servizio a Cagliari, è stato ucciso a fucilate dal cognato, Gian Priamo Piras, 58 anni, che poi ha tentato di suicidarsi e adesso è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione di Piras, dove il poliziotto si era recato su richiesta dei familiari del 58enne che, a quanto pare, soffriva di depressione.

Maurilio Vargiu, 51 anni, ispettore della Polizia di Stato in servizio a Cagliari, ucciso a fucilate dal cognato

La vittima era andata a calmare il cognato perché era depresso per la perdita della madre avvenuta di recente, ma appena aperto la porta dell'abitazione a Soleminis è stata centrata dalle fucilate. L'omicida-suicida, Giampiero Piras, 58 anni, è attualmente ricoverato all'ospedale Brotzu in gravi condizioni, in stato di fermo. L'uomo avrebbe trascorso una notte difficile e questa mattina avrebbe minacciato di togliersi la vita.