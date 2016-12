Ruba le offerte, parroco lo assolve "Denunciarlo? Magari aveva fame"

L'uomo, riporta il quotidiano Il Mattino, ha riposto le monete e ha iniziato a parlare con il sacerdote. "Mi ha spiegato la sua situazione - ha raccontato don Paolo al quotidiano - ed è quella che oggi tocca molte famiglie in difficoltà economiche. Non me la sono sentita di denunciarlo. E poi mi chiedo cosa può fare la giustizia contro una persona che ruba poche monete, magari perché ha fame. Sono sicuro che mi ha ascoltato. Non so se smetterà di rubare, ma era molto attento e mi è parsa una persona sincera a e sensibile".