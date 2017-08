Migranti, i sindaci veneti denunciano: "Sono abbandonati come pacchi"

Mattina di un caldo giorno di luglio, nuovo sopralluogo per verificare come vivono i migranti nelle strutture di accoglienza in provincia di Venezia. Il sindaco di Cona, Alberto Panfilio, entra nella ex base militare di Conetta, dove trovano ospitalità 1400 richiedenti asilo: "E' un magazzino di vite umane, così non funziona". Protesta anche del primo cittadino anche a San Siro di Bagnoli, nel Padovano, dove vivono 850 migranti: "Sono abbandonati in attesa di non si sa cosa".