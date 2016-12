Foto in bikini su Facebook durante la semilibertà, Doina Matei torna al carcere della Giudecca

Foto in bikini su Facebook per la killer dell'ombrello 1 di 3 Facebook Facebook Foto in bikini su Facebook per la killer dell'ombrello Ecco le immagini pubblicate dalla romena sul social network. Hanno creato molte polemiche e, in un primo momento, le sono costate la semilibertà. 2 di 3 Facebook Facebook Foto in bikini su Facebook per la killer dell'ombrello Ecco le immagini pubblicate dalla romena sul social network. Hanno creato molte polemiche e, in un primo momento, le sono costate la semilibertà. 3 di 3 Ansa Ansa Foto in bikini su Facebook per la killer dell'ombrello Ecco le immagini pubblicate dalla romena sul social network. Hanno creato molte polemiche e, in un primo momento, le sono costate la semilibertà. leggi dopo slideshow ingrandisci

In questi giorni stava scontando un permesso speciale, per buona condotta e per il suo pentimento, che le consentiva di dormire all'esterno nonostante la condanna a 16 anni per omicidio preterintenzionale.



"Questo è un brutto passo indietro per la mia assistita - ha commentato l'avvocato Nino Marazzita -. Forse dovuto all'effetto del polverone mediatico che si è sollevato sul caso dopo la pubblicazione di quelle foto. Ma la sospensione durerà giusto il tempo di discuterla davanti al tribunale di Venezia dove dimostreremo che fra i divieti non c'era quello specifico dell'uso del social network".



"Doina - ha spiegato Marazzita - aveva ottenuto la semilibertà nove mesi fa: io avevo puntato sulla sua condotta in carcere, sul fatto che avesse avuto un vissuto alle spalle molto particolare e sul percorso di recupero che in cella aveva avviato. Conto che la questione possa ridimensionarsi nei prossimi giorni".



In merito alla decisione di pubblicare delle foto sul social network, Marazzita afferma che "Matei è stata vittima di una bomba mediatica" ma che "forse si è lasciata trascinare dalla vanità. Va capita: è ancora una ragazza e non dimentichiamo che viene da un retroterra familiare terribile".



Dopo il pentimento e i tentativi di chiedere scusa ai familiari di Vanessa Russo, Doina perde, al momento, quella speranza di tornare in libertà e di poter rivedere i figli. Nel suo libro aveva scritto: "Vanessa non aveva vissuto molti giorni felici, tutti gli altri glieli avevo tolti io. È soprattutto la felicità possibile che le ho sottratto che mi logora con tormento maggiore". La Matei era venuta in Italia per cercare un futuro migliore per i suoi due figli, avuti a 14 e a 17 anni. Ma iniziò a prostituirsi e "fu per me il buio delle notti, il gelo del marciapiede fino a sfiancarmi la carne e l'anima".