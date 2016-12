Forza posto di blocco e distrugge paletta del carabiniere: la ricomprerà

17:00 - Non si è fermato all'alt dei carabinieri e, fuggendo dal posto di blocco, ha preso in pieno la paletta del militare rompendola in mille pezzi. Rintracciato poco dopo a casa della madre, il 19enne di Spresiano, in provincia di Treviso, si è scusato: "Non so cosa mi ha preso: ecco qua patente e libretto", ha detto. Ora, oltre a rispondere del suo comportamento davanti alla giustizia, il giovane dovrà anche ricomprare la paletta.

Una storia, come racconta l'edizione online del Gazzettino, che sarebbe potuta finire in modo tragico. Il carabiniere che teneva in mano la paletta finita in frantumi è infatti riuscito a scansarsi per un soffio evitando di finire travolto dalla Seat Ibiza in fuga.



Ai militari sono bastati trenta minuti per scoprire l'identità del giovane. Che, di fronte agli uomini in divisa, ha ammesso subito le sue responsabilità.