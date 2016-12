Famiglia rifiutò chemio a figlia, procura di Padova apre fascicolo

La procura di Padova ha aperto un fascicolo per atti relativi dopo il decesso di Eleonora Bottaro, la 18enne morta dopo aver rifiutato la chemioterapia. Il fascicolo non ha, al momento, indagati o ipotesi di reato. I genitori, che rifiutavano la medicina tradizionale, sono riusciti a far curare la figlia in Svizzera con preparati a base di solo cortisone. Per il padre la scelta di Eleonora è stata consapevole.