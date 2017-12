Elogi ad attentatori di Berlino, marocchino espulso dall'Italia

Un marocchino di 26 anni è stato espulso per le sue parole di appoggio agli attentatori di Berlino. L'immigrato è stato prelevato dal carcere dove si trovava per altri reati dalla polizia. Glia genti lo hanno scortato fino all'aeroporto di Venezia e imbarcato sul primo volo per Casablanca. Il 26enne era stato arrestato nel dicembre 2016 per aver picchiato violentemente un anziano che gli aveva negato l'elemosina.