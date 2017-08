Vaticano, rientrata l'allerta per il drone sospetto

Sono terminati dopo oltre un'ora i controlli nell'area adiacente al Vaticano, a Roma, per un drone sospetto e la situazione appare rientrata. Le verifiche si sono concentrate in particolare nella zona di Borgo Vittorio. Da venerdì era stata notata la presenza del drone per il quale sono giunte segnalazioni alle forze di polizia e stamane poco prima delle 6 sono scattati i controlli, anche in ragione delle minacce terroristiche di questi giorni.