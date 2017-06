Precipitano da Becca di Monciair, morti guida alpina e due olandesi

Ad allertare i soccorsi è stato un altro alpinista che stava salendo su un'altra parete. L'incidente è avvenuto a 3.200 metri di quota, alla base della parete nord della Becca: i tre probabilmente stavano scendendo dalla cresta quando, per cause da accertare, sono precipitati per alcune centinaia di metri. I corpi sono stati individuati e saranno trasportati a Courmayeur.



Alessandro Bosio, 38enne di Milano, si era trasferito nel 2004 in Valle d'Aosta. Lascia la moglie e un figlio piccolo.