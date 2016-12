Piemonte, escursionista cade in un dirupo e muore: è la sesta vittima della settimana

La neve ghiacciata fa un'altra vittima in Piemonte, la sesta in una settimana. Si tratta di Francesco Sossi, 68 anni, escursionista che risultava disperso sopra Castelnuovo Nigra , nel Torinese, trovato morto dal soccorso alpino sul monte Verzel, a circa 2mila metri di quota , dopo un volo di molti metri. Le ricerche, scattate dopo che la moglie si era rivolta ai carabinieri denunciando il mancato rientro, si sono concluse alle 4 di mattina.

Per tutta la notte oltre venti volontari e tecnici del soccorso alpino, militari della guardia di finanza e dei carabinieri, vigili del fuoco e volontari della croce rossa hanno passato al setaccio l'intera zona fin sotto la vetta del Verzel, la cima più alta della "Bella Dormiente", in Valle Sacra.



L'uomo, residente a San Giorgio Canavese, sarebbe caduto per quasi 200 metri, tradito dal terreno reso viscido dalla neve e dal ghiaccio.