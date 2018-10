"Da quando ho chiuso il negozio mi arrangio e ho contro i vigili, gli altri commercianti, non è facile". Questa la testimonianza di una signora costretta a chiudere la propria attività e a riciclarsi come venditrice ambulante non in regola. E alla domanda dell'inviata di Mattino Cinque sul reddito di cittadinanza, risponde così: "Ovviamente i 780 euro mi aiuterebbero, ma non bastano perciò continuerei a lavorare in nero".



Abusivi di ogni tipo, dai parcheggiatori ai venditori, sono molti coloro che ammettono che continuerebbero tranquillamente la loro attività non regolare e e che utilizzerebbero il sussidio promesso dal governo semplicemente per arrotondare: "780 euro non sono nulla, non ci pago nemmeno l’affitto".