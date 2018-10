Reddito di cittadinanza, Quarta Repubblica fa i conti alla manovra del governo

Il punto centrale del programma di governo rimane il reddito di cittadinanza. Ma è un provvedimento fattibile? Secondo le prime stime la platea potenziale dovrebbe riguardare sei milioni e mezzo di persone cui dare un contributo di 780 euro, tranne per coloro che hanno la prima casa di proprietà. In questo caso dalla suddetta cifra verranno decurtati tra i 280 e i 380 euro. Quindi il costo del reddito di cittadinanza dovrebbe aggirarsi intorno ai 9 miliardi totali.



Un provvedimento che esiste in molte altre zone d'Europa, anche se con modalità e cifre diverse rispetto alla proposta dei Cinque Stelle. Secondo il politologo Edward Luttwak, intervenuto a Quarta Repubblica in collegamento da Tokyo, questo accorgimento contro la povertà è dovuto principalmente "a una mancanza di lavoro, se ci fosse lavoro e i cittadini fossero abili a pagare le tasse sarebbe meglio una tassa di cittadinanza. Questo significherebbe vivere in un paese che funziona".