Terni: anziano morto in casa in una rapinaArrestati 3 romeni, entrati con una scusa

28 aprile 2015 Terni: anziano morto in casa in una rapina

Arrestati 3 romeni, entrati con una scusa I tre dovranno rispondere di omicidio preterintenzionale. Sono entrati nella casa dell'uomo con la scusa di dover consegnare un telegramma

21:04 - Tre uomini di nazionalità romena sono stati arrestati per l'omicidio di un 91enne, trovato senza vita nella sua abitazione di Gabelletta di Terni. I tre, di 20, 21 e 43 anni, dovranno rispondere di omicidio preterintenzionale, rapina, lesioni e sequestro di persona. Secondo quanto accertato dai carabinieri due di loro sono entrati in casa mentre l'altro attendeva in automobile.

Dalle ricostruzioni dei militari risulta che i tre si sono fatti aprire la porta di casa dicendo di dover consegnare un telegramma. Erano le 13,30, e in casa con l'uomo, Giulio Moracci, c'era solo la moglie Fiorana, di 85 anni, che è stata subito aggredita e legata a mani e piedi dai malviventi. I due stranieri le hanno poi coperto bocca e naso con nastro adesivo. L'uomo è stato invece bloccato con le mani dietro la schiena.



La donna, ora ricoverata in ospedale al Santa Maria di Terni, è sotto shock ma le sue condizioni non sono preoccupanti.