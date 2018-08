Due incidenti mortali sono avvenuti sull'autostrada A1 Milano-Napoli, tra i caselli di Orvieto e di Fabro in direzione nord. In mattinata un autotreno si è ribaltato, ha perso il carico e si è incendiato; le vittime sono i due occupanti dell'auto coinvolta. Si tratta di un uomo e il figlio di 10 anni. Per l'incidente è stato arrestato il camionista con l'accusa di omicidio plurimo. In serata un altro tamponamento tra due automezzi e una vettura ha interessato la stessa zona. Il bilancio è di una persona morta. Il tratto è stato momentaneamente chiuso causando rallentamenti.

Vittime padre e figlio, ferita la madre del piccolo - Sono padre (33 anni) e figlio (10 anni) originari della provincia di Caserta, le vittime dell'incidente avvenuto in mattinata. Con loro c'era anche la madre del piccolo e moglie dell'uomo, rimasta ferita non gravemente e trasportata in stato di shock all'ospedale di Orvieto.



La donna salvata in extremis da un agente - La donna era riuscita a uscire dall'auto poco prima che il mezzo prendesse fuoco, grazie all'aiuto di una pattuglia della polizia stradale arrivata sul posto subito dopo il tamponamento. Un agente ha riportato lievi ustioni. In base a quanto accertato finora dalla polstrada, l'autoarticolato, che trasportava pasta, ha improvvisamente sbandato, agganciando con il rimorchio l'auto, che in quel momento lo stava sorpassando. Illesi il conducente del mezzo pesante e la donna che viaggiava con lui.



Arrestato il camionista bulgaro - Successivamente alle prime indagini è stato arrestato, con l'accusa di omicidio plurimo colposo, il camionista bulgaro coinvolto nell'incidente mortale. L'arresto in flagranza è stato disposto la polizia stradale vista la gravità del fatto. Al test dell'etilometro l'uomo è risultato negativo, mentre si è ancora in attesa di quello antidroga. Il cinquantanovenne, che verrà trasferito nel carcere di Sabbione di Terni, trasportava pasta ed è dipendente di una ditta straniera. Non è ancora chiaro da dove provenisse e dove fosse diretto. Con lui c'era la moglie, anche lei bulgara.