Perugia, incendio in casa dell'ex: uomo fermato per tentato omicidio

I carabinieri hanno fermato per tentato omicidio un albanese di 25 anni accusato di avere provocato l'incendio divampato lunedì sera in casa di una sua ex compagna a Nocera Umbra (Perugia). Il giovane è ricoverato in ospedale, mentre la donna (40 anni) è stata trasferita in un centro per grandi ustionati. I due erano infatti insieme quando sono divampate le fiamme.