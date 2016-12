Papa: "Non facile perdonare stragi in mare" Assisi, acceso il presepe in barca migranti

"Vi invito, in questo Natale, ad aprire il cuore alla misericordia, anche se non è facile perdonare le stragi in mare". Lo ha detto papa Francesco in video-collegamento con Assisi, dove ha acceso simbolicamente il presepe realizzato su una barca sequestrata agli scafisti che ha trasportato diversi migranti e profughi. Un "grazie di cuore", ha aggiunto, alla Guardia Costiera, "donne e uomini bravi" che sono "strumento della speranza".