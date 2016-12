Trova 43mila euro e li restituisce: bontà natalizia di un autista Tod's

Ha trovato 43mila euro all'interno di un portafogli perso in un parcheggio a Civitanova Marche, nel Maceratese, e li ha restituiti al proprietario: protagonista del gesto di bontà natalizia è Luigi Tidei, che lavora per la Tod's. "Non era mio, e per questo l'ho restituito - racconta l'uomo -. Il proprietario è scoppiato in lacrime quando gliel'ho riportato: voleva offrirmi una ricompensa ma non l'ho accettata".