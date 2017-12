Treviso, è la quattromilionesima cliente e si aggiudica... un anno di voli gratis

Il traguardo dei 4 milioni di passeggeri trasportati in Veneto è stato festeggiato all’aeroporto Marco Polo di Venezia, in presenza di Carlos Munoz, presidente e fondatore di Volotea, di Camillo Bozzolo, direttore commerciale aviation del gruppo Save e della vincitrice del premio. "Continuiamo a registrare in Veneto un trend di crescita nel volume di passeggeri trasportati e siamo orgogliosi di aver festeggiato proprio oggi a Venezia il nostro 4 milionesimo passeggero in Veneto - ha commentato Munoz -. Volotea è molto radicata nella regione, dove opera collegamenti verso 42 destinazioni dalle sue basi di Venezia e Verona". Destinazioni che Nadia potrà raggiungere gratuitamente.