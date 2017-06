19 giugno 2017 16:14 Donna indiana partorisce in aereo: figlio volerà gratis a vita con la compagnia Il lieto evento si è verificato sulla penisola araba a bordo di un velivolo Jet Airways, che concederà al neonato un lasciapassare

Lieto evento a bordo di un aereo Jet Airways, partito da Dammam (Arabia Saudita) e diretto a Kochi, in India. Una donna al settimo mese ha partorito un bambino in volo. A causa del travaglio prematuro, l'equipaggio ha dichiarato un'emergenza medica, dirottando il volo a Mumbai. La compagnia aerea indiana ha deciso di festeggiare l'avvenimento regalando al neonato un lasciapassare per volare gratis a vita sui velivoli Jet Airways.

La compagnia inoltre ha pubblicato un post su Facebook, per celebrare la nascita avvenuta sul volo 9W 569 proprio in occasione del Father's Day, festa che in diversi Paesi, tra cui l'India, ricorre nel mese di giugno. Al momento del parto l'aereo, con 162 passeggeri, si trovava sulla penisola araba; il personale ha chiesto se ci fossero medici a bordo e un'infermiera ha risposto all'appello aiutando la donna.