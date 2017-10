Trento, nell'inchiesta sui pedofili nel web spuntano riferimenti a Yara

L'uomo che aveva le immagini di Yara ha 53 anni, è di Rimini, ed è tra gli arrestati nell'inchiesta che ha svelato una lunga catena di presunti pedofili che si nascondeva nel web, scambiandosi immagini e comunicando grazie a programmi di messaggistica istantanea.



Le indagini sono partite con l'arresto di un uomo di 38 anni residente in val Pusteria, in Alto Adige, fermato nel febbraio 2016. L'uomo era stato trovato in possesso di 4 terabyte di materiale digitale (sia immagini che video), contenente esibizioni pornografiche di minorenni, di età compresa tra i 3 ed i 12 anni. Le dichiarazioni rese dall'arrestato, che ha detto di aver scaricato i file dalla navigazione internet da soggetti dei quali non era in grado di indicare generalità o ulteriori elementi utili alla loro identificazione, hanno insospettito gli investigatori informatici della polizia, i quali hanno individuato tra le prove digitali un utilizzo massiccio dell'applicazione Voip, oltre ad una rubrica composta da numerose decine di contatti.