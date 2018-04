Turista russa partorisce a Trento: conto da 18mila euro

Un conto da 18mila da pagare alla sanità trentina per il parto del loro figlio, nato prematuro mentre erano in vacanza a Moena. Dovrà pagarlo una coppia di turisti russi in vacanza in Trentino a febbraio, perché l'assicurazione turistica non copre le spese del parto. Nonostante le buone condizioni di salute, il bimbo è ancora ricoverato in ospedale. E questo fa lievitare le spese.