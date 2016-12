Incidenti in montagna, trovato morto alpinista disperso

E' stato trovato morto l'alpinista bolzanino, di 51 anni, che mercoledì non aveva fatto ritorno a casa dopo un'escursione sulla Cima del Tempo, una vetta di 2.709 metri in val di Fleres. Il suo cadavere è stato trovato ai piedi di un dirupo. Dalla scorsa notte erano impegnati nelle ricerche gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco della zona, come anche le forze dell'ordine.