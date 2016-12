Incidente in montagna, morti due scalatori in Alto Adige

Sono stati trovati morti due giovani arrampicatori altoatesini, Andreas Kopfsguter e Helene Hofer, che giovedì non avevano fatto rientro da Cima Santner, un enorme sperone di roccia di 2.414 metri che sovrasta l'abitato di Siusi (Bolzano). All'alba si è messo in volo l'elisoccorso Pelikan 1 che ha individuato e recuperato le due salme. I due rocciatori con ogni probabilità sono precipitati durante la scalata lungo una via considerata impegnativa.