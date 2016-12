28 dicembre 2014 Traghetto in fiamme, condizioni meteo avverse: forti piogge e onde fino a 4 metri Solo in serata le piogge andranno attenuandosi mentre il moto ondoso rimarrà in generale agitato Tweet google 0 Invia ad un amico

11:54 - Condizioni meteo difficili nel tratto di mare dove il traghetto Norman Atlantic, partito dalla Grecia e diretto ad Ancona, ha preso fuoco. Nel corso del pomeriggio di fronte alle coste pugliesi, dove si trova la nave in avaria, continueranno piogge intense, a tratti anche a carattere temporalesco, accompagnate da venti di libeccio che soffieranno a circa 50-60 km/h, con il mare agitato (onde alte circa 3-4 metri).

Solo in serata le piogge andranno attenuandosi mentre il vento tenderà a ruotare e a disporsi da nordovest, mantenendo comunque pressoché inalterata l'intensità, per cui il moto ondoso rimarrà in generale agitato.