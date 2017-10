Viareggio, invia suo video hot nella chat della scuola: mamma nei guai

Si è messa nei guai con le sue stesse mani, anzi, meglio, con i suoi stessi giga. Una mamma di Viareggio (Lucca) avrebbe inviato per errore un suo video hard nella chat di Whatsapp che riunisce le mamme della scuola dei figli, come riporta La Nazione. E il filmato, di cellulare in cellulare, ha causato un certo imbarazzo.

Trenta secondi che in poco tempo hanno fatto il giro di Viareggio e della Versilia. Una vicenda boccaccesca che ha avuto un primo esito: sia la donna che il marito si sono rivolti alla polizia per sporgere denuncia contro chi ha divulgato le immagini.



L'ipotesi di lavoro per gli inquirenti è che qualche buontempone possa avere diffuso il video dello scandalo per mettere nei guai la mamma finita alla gogna.