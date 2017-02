Cagliari, video hard di una 16enne diffuso in Rete: è caccia al "divulgatore"

I genitori hanno presentato una formale denuncia, come anticipato dal quotidiano "L'Unione Sarda", e le indagini della Polizia Postale sono iniziate in seguito ad una segnalazione ricevuta dall' Istituto di Formazione settore psico socio-sanitario (Ifos), del quale il direttore Luca Pisano lancia su Facebook un appello di avviso e sicurezza.



Gli agenti della Polpost hanno avviato immediatamente le indagini e a breve presenteranno una relazione sia alla Procura per i minorenni che a quella ordinaria, mentre gli specialisti stanno lavorando per identificare il ragazzo.



"Abbiamo una rete di genitori e una di studenti come sentinelle digitali" spiega Luca Pisano, che ammette "Non si riesce a controllare tutto quello che avviene online" Pisano continua: "La condivisione del video costituisce reato, è infatti necessario fermare la diffusione virale del video".