Pomeriggio 5, la denuncia di Justine Mattera: “Io ricattata sul web”

Disavventura sul web per Justine Mattera, che ha raccontato tutto a Pomeriggio 5. Un tentativo, sventato, di truffa da parte di un utente che si fingeva l’attore hard Franco Trentalance. “Ho chattato per un po’, era divertente, ma quando ha cominciato a fare delle richieste spinte mi sono insospettita”, racconta la bella show girl. “Perché non ci vediamo su Skype? Perché non ti fai un video? Allora ho chiamato Franco e gli ho chiesto come mai tutti questi strani messaggi; lui mi ha detto che non ne sapeva nulla”. Mattera allora ha contattato la polizia postale e il molestatore – spiega ancora la ex moglie di Paolo Limiti – ha cominciato a minacciarmi: “Ti rovino, voglio che ti filmi mentre hai un rapporto con tuo marito e metto in rete il video”.