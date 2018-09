Pistoia, struttura don Biancalani non a norma e il comune decide lo stop all'accoglienza migranti

Don Massimo Biancalani, l' "amico dei migranti", non potrà più accogliere profughi nei locali della canonica a Vicofaro (Pistoia). Al parroco, diventato famoso per la foto postata sui social in cui portava in piscina i suoi "ospiti", il Comune di Pistoia ha notificato un'ordinanza di stop per la sua attività, a causa dell'inidoneità della struttura a ospitare così tante persone. I migranti saranno trasferiti in chiesa.