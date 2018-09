10 settembre 2018 08:44 Don Biancalani scrive al Papa: "Aiuto i profughi, ricevo troppi insulti" Il parroco consegnerà la lettera direttamente a Francesco, ricordando inoltre la chiusura del suo centro di accoglienza per i migranti

“Santo Padre, ci rivolgiamo a lei in un momento di grande amarezza per la nostra comunità impegnata nell'accoglienza di poveri e in particolare di rifugiati”. Questo l’incipit della lettera inviata da Don Massimo Biancalani, prete pistoiese attivo nella comunità e nell’accoglienza dei profughi insieme al Comitato parrocchiale di Vicofaro e Ramini, direttamente a Papa Francesco.

Troppe le offese ricevute sui social e per posta, come afferma lo stesso Biancalani in una conferenza stampa in cui ha annunciato che presenterà una serie di denunce alle forze dell’ordine. “L' ultima che mi è arrivata - dice il prete - e contiene offese indicibili nei miei confronti”. La sua attività nei confronti dei rifugiati e dei profughi, lo hanno fatto diventare vittima di un tiro al bersaglio che di civile ha ben poco. La missiva scritta a Francesco, verrà consegnata personalmente da Biancalani in Vaticano settimana prossima, dove ci sarà in programma una convention inerente la questione migranti e il parroco vi parteciperà come relatore.