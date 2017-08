Pistoia, il padre ha un infarto: la figlia lo salva grazie alle puntate di Grey's Anatomy

Una studentessa di Montale, in provincia di Pistoia, ha salvato il proprio padre da un arresto cardiaco grazie alle puntate di Grey's Anatomy. La giovane è stata svegliata dalla madre, spaventata perché il marito non respirava più e non dava segnali di vita. Così la ragazza ha subito chiamato il 118 e ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco fondamentale per la sopravvivenza dell'uomo.

La ragazza non ha alcuna esperienza medica: ha solo 18 anni e le sue conoscenze in questo ambito sono state apprese solamente grazie alle puntate della serie televisiva americana Grey's Anatomy, di cui è fan.



I momenti concitati - La ragazza ha raccontato come è riuscita a salvare la vita a suo padre: "Stavo dormendo quando, intorno alle sei, sono stata bruscamente svegliata da mia madre, perchè il babbo, che ha 54 anni, non si svegliava e non respirava più. Sono corsa in camera e l'ho trovato disteso sul letto, privo di coscienza". "L'ambulanza è arrivata dopo soli 10 minuti - ha proseguito la ragazza -, durante i quali ho continuato ad effettuare il massaggio cardiaco, senza fermarmi un solo secondo, assistita dall'operatore del 118 che era rimasto in collegamento telefonico".



L'intervento dei medici - Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno adoperato i defibrillatori e hanno continuato le manovre di rianimazione. Grazie all'elettrocardiogramma effettuato e inviato immediatamente al cardiologo dell'ospedale San Jacopo di Pistoia, è stato diagnosticato all'uomo un infarto miocadrico acuto. Raggiunto l'ospedale, è stato necessario intervenire con un'angioplastica coronarica che ha permesso di riaprire l'arteria responsabile dell'arresto cardiaco. Dopo alcuni giorni di ricovero in terapia intensiva, l'uomo è stato dimesso ed è tornato a casa da sua figlia e sua moglie, probabilmente a guardare Grey's Anatomy.