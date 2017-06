"Grey's Anatomy", addio di un altro personaggio nella stagione 13

Il Grey Sloan Memorial ha detto addio a un altro personaggio. Con la stagione 13 di "Grey's Anatomy" termina la presenza la dottoressa Stephanie Edwards , che ha deciso di lasciare la professione medica dopo essersi resa conto di non voler trascorrere la sua intera vita in ospedale. L’attrice Jerrika Hinton in realtà abbandona la serie ABC per un ruolo da protagonista nel nuovo dramma della HBO di Alan Ball, autore di "Six Feet Under", come già annunciato qualche mese fa.

Il suo addio è arrivato con un messaggio rivolto sia al pubblico che al cast della storica serie tv: "Sarò eternamente grata per queste cinque stagioni di Grey’s Anatomy e una dipartita elegante che sottolinea il coraggio che ci vuole per scegliere se stessi. Il fatto che Stephanie cammini letteralmente attraverso il fuoco per raggiungere la libertà – la sua libertà – mi ispira. Mi rende anche curiosa: cosa libertà significa per te, caro spettatore? Dopo tutto, non è solo l’eroismo che la rende coraggiosa, è il suo vedere finalmente (e la ricerca di) un percorso migliore. Voi fan e spettatori siete alcune delle persone più devote che abbia mai incontrato. Grazie per la vostra energia infinita. Alla capa Shonda, alla regina Debbie, e a tutto il cast e i tecnici di Grey’s Anatomy: sarete per sempre nel mio cuore. La famiglia Shondaland è una potente, accogliente foresta. Non vedo l’ora di vedervi tutti in un’altra radura".