Pisa, vasto incendio nel bosco vicino a Calci: centinaia gli sfollati

Un vasto incendio è divampato nel bosco di Calci, in provincia di Pisa. Il rogo, di origine dolosa, brucia in più punti e a causa delle forti raffiche di vento avanza velocemente verso le abitazioni. Sul posto sono giunte varie squadre dei vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme. Centinaia le persone sfollate ed evacuate in via precauzionale. "Operare per lo spegnimento è impossibile", ha affermato il sindaco Massimo Ghimenti.