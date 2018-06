Arese, vasto incendio in una palazzina di tre piani

Un incendio è scoppiato venerdì sera in una palazzina di tre piani di Arese, alle porte di Milano. Le fiamme hanno inghiottito la parte alta della palazzina, dove vivono diverse famiglie. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco che sono al lavoro per spegnere il rogo. I residenti sono stati fatti uscire ma ancora non si sa se c'è qualche ferito e nemmeno quali siano le cause dell'incendio.