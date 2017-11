Pisa, lettera con proiettile al sindaco leghista di Cascina

Una lettera anonima di minacce contenente un proiettile calibro 28 è stata recapitata al sindaco leghista di Cascina (Pisa), Susanna Ceccardi. "Al momento non sono in grado di valutare se è davvero pericolosa o meno, ma comunque non rinuncerò alla mia azione politica", ha detto la prima cittadina. La missiva, recapitata in Comune, riportava le seguenti parole: "Con il tuo razzismo non andrai da nessuna parte. Accetta questo nostro pensiero".