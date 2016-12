Modella uccisa a Firenze, condannato all'ergastolo l'ex compagno: lei l'aveva denunciato per maltrattamenti

Il tribunale di Firenze ha condannato all'ergastolo Davide Di Martino, il 51enne accusato dell'omicidio dell'ex compagna, Irene Focardi. Il cadavere dell'ex modella di 43 anni, scomparsa di casa il 3 febbraio 2015, fu trovato dopo un mese in un sacco abbandonato in un canale di scolo. Per l'accusa, Di Martino avrebbe ucciso la donna nella sua abitazione, colpendola con calci e pugni e aggredendola con un coltello.